Schrecklicher Fund Video: Leiche in Waldstück bei Benndorf - Polizei beendet Suche nach Sandra K.

In einem Waldstück bei Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Der Fund steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit der vermissten Sandra K. aus Benndorf. Auch ihr Hund wurde am Tatort gefunden.