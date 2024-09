Die Firma Knauf will in der Region um Sangerhausen Gips suchen und feststellen, ob ein Abbau vor Ort möglich und sinnvoll wäre. Das Umweltamt des Landkreises prüft den Antrag.

Rottleberode/MZ. - Die Knauf Gips KG, die auch ein Werk in Rottleberode betreibt, will erneut „im Südharz nach Naturgips suchen“. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, habe es am 30. August die Genehmigung für Bohrungen beim Umweltamt Mansfeld-Südharz beantragt. Man wolle feststellen, „ob ein Abbau vor Ort möglich und sinnvoll wäre, um die Versorgung der Bauwirtschaft mit Gips zu sichern“. Bei Umweltverbänden dürfte dies für Protest sorgen.