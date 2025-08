Halle (Saale)/MZ - Sarah Jerxsen nimmt zwei Eier aus dem Regal im Taubenschlag, den der Tierschutzverein Halle unter dem Dach seines Hauses in der Goldbergstraße unterhält. Auf den ersten Blick sind die Eier nicht zu unterscheiden. Jerxsen leuchtet sie mit dem Handy an. In einem sieht man eine gelbliche Masse – es ist ein echtes Taubenei. Und es wird gegen unechtes Ei aus Plastik ausgetauscht. „Das Taubenei wird rausgelegt für die Krähen.“ Klingt brutal. Jerxsen aber sagt, das sei ungefähr so brutal, als wenn Menschen Hühnereier essen. Zumal erst durch die Brut ein Küken im Ei entstehe.

