Die B185 in Köthen ist wieder frei.

Köthen/MZ. - Lange genug hat es gedauert: Seit Montag ist die Bundesstraße 185, die von der Bundesstraße 6n auf direktem Weg durch Köthen in Richtung Dessau führt, wieder für den Verkehr freigegeben.

Fast fünf Jahre Bauzeit waren nötig, um die Straße zu sanieren, mit modernen Verkehrseinrichtungen zu versehen und sie an die noch gesperrte Hohe Brücke, die Verbindung in die Innenstadt, anzuschließen. Einen Haken gibt es: Die Hohe Brücke bleibt weiter gesperrt - laut Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt so lange, bis die westliche Straßenanbindung fertiggestellt ist.

Vor allem die gewerblichen Anlieger der B185 atmen mit dem Ende der Vollsperrung in Köthen auf

Die Anlieger der Bundesstraße, darunter die HEM-Tankstelle und Containerdienst Kremer, aber können aufatmen. Sie sind endlich nicht mehr vom Durchgangsverkehr abgeschnitten. Mit der Freigabe der Straße endet die Umleitung durch das Gewerbegebiet über den Damaschkeweg und die Quellendorfer Straße.

Bis zum Abschluss der gesamten Maßnahme im Frühjahr 2026 müssen Autofahrer aber weiterhin mit Behinderungen im Baustellenbereich rechnen.

Laut Ministerium ist das gesamte Projekt das bisher größte Vorhaben zur Modernisierung des Straßennetzes in Köthen. Den Angaben zufolge werden hier insgesamt 20 Millionen Euro investiert. Baustart war im Juni 2020.