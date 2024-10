Um sich weiter gegen Probebohrungen im Gipskarst in Südharz zu positionieren, wird sich eine Bürgerinitiative gründen. Wie sich der Landkreis Mansfeld-Südharz zu den Plänen positioniert.

Firma Knauf plant Probebohrungen im Gipskarst: Bürgerinitiative will sich gründen

Eine Probebohrung in einem anderen Gebiet

Sangerhausen/MZ. - Stimmengewirr schwappt von drei Tischen des Café Kolditz in Sangerhausen herüber. 15 Leute aus dem gesamten Altkreis Sangerhausen haben sich am Mittwochnachmittag hier versammelt, geeint in ihrer Sorge um den Südharz. „Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass es Probebohrungen im Biosphärenreservat geben soll“, sagt Daniel Reineberg.