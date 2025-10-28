Ein weiterer Kranich stirbt in Berga an der Vogelgrippe. Aber wie gehen die Menschen vor Ort mit dem Sterben der Tiere vor ihren Augen um? Welche Maßnahmen die Leute in der Nähe des Stausee Kelbras nun ergreifen.

„Es ist traurig“ - Wie die Bergaer das Schicksal der Kraniche bewegt und wie sie sich helfen

Berga/MZ. - Das Schicksal der Kraniche beschäftigt in diesen Tagen viele Bewohner in der Goldenen Aue. Vor allem in den angrenzenden Orten wie Berga, wo mehrere Tiere in der Ortslage an der Vogelgrippe verendeten. Mittlerweile dürfen sogar Jäger die Tiere erlösen.