Zwischen Oechlitz und Langeneichstädt wurden auf Feldern des Landwirtschaftsbetriebs Hindorf & Söhne die Gerüste für mehr als ein Dutzend Folientunnel aufgestellt. Für welche leckere Ernte 2026 hier die Vorbereitungen laufen.

Mehr als ein Dutzend neue große Folientunnel stellt der Langeneichstädter Landwirt Ingo Hindorf derzeit auf.

Langeneichstädt/MZ. - Neben dem Spargelanbau sind Erdbeeren das zweite große Standbein des Langeneichstädter Familienbetriebs Hindorf & Söhne. Laut dem Chef Ingo Hindorf ist besonders der Erdbeeranbau unter großen Folienzelten für eine möglichst frühe Ernte ein Erfolg, weil diese ersten roten, leckeren Früchte im Jahr ein Verkaufsschlager und bei den Kunden äußerst beliebt sind, auch wenn sie teurer sind als später die Freilanderdbeeren. 2025 war zum Beispiel Ende April der Start fürs Pflücken.