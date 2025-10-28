Ein Unbekannter ist von Bitterfeld in Richtung Friedersdorf mit teils über 100 km/h geflüchtet. Das Amtsgericht Bitterfeld hatte ihn verurteilt. Das Landgericht Dessau kam zu einem anderen Schluss - samt Belehrung.

Freispruch nach spektakulärer Flucht vor Polizei - 31-Jähriger bestreitet die Fahrt mit Motorroller

Dessau/MZ. - „Der konnte sehr gut Moped fahren.“ Ein wenig Bewunderung schwang in den Worten des Polizisten mit, der Ende vergangener Woche vor dem Landgericht Dessau eine Verfolgungsjagd schilderte. Von der Wittenberger Straße in Bitterfeld aus führte die Jagd bis nach Friedersdorf – und weiter. Der Fahrer auf dem Motorroller beschleunigte bis auf 100, 110, 120. Innerorts. Schließlich konnte er die Verfolger hinter einer Deichschranke abschütteln.