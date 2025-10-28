weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Gastronomie im Burgenlandkreis: Festliches Weihnachtsmenü: Welche Restaurants rund um Naumburg noch freie Tische haben

Gastronomie im Burgenlandkreis Festliches Weihnachtsmenü: Welche Restaurants rund um Naumburg noch freie Tische haben

Viele Restaurants in der Saale-Unstrut-Region sind an den Feiertagen gut gefragt. Doch wer zeitlich flexibel ist oder offen für Lammhaxe statt Gans, findet den passenden Tipp in unserer Übersicht.

Von Margarete Arendt 28.10.2025, 16:52
Traditionsbewusste Gäste reservieren ihren Gänsebraten zu Weihnachten im Lieblingsrestaurant bereits ein Jahr im Voraus.
Traditionsbewusste Gäste reservieren ihren Gänsebraten zu Weihnachten im Lieblingsrestaurant bereits ein Jahr im Voraus. (Foto: Kareba/Stock.adobe)

Naumburg. - Wer sich in diesen Tagen erst um eine Reservierung in einem Restaurant zu Weihnachten kümmert, hat es nicht so einfach, denn viele Lokale sind gut ausgelastet. Tageblatt/MZ hat sich umgehört, was es noch für Möglichkeiten gibt.