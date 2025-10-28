Viele Restaurants in der Saale-Unstrut-Region sind an den Feiertagen gut gefragt. Doch wer zeitlich flexibel ist oder offen für Lammhaxe statt Gans, findet den passenden Tipp in unserer Übersicht.

Festliches Weihnachtsmenü: Welche Restaurants rund um Naumburg noch freie Tische haben

Traditionsbewusste Gäste reservieren ihren Gänsebraten zu Weihnachten im Lieblingsrestaurant bereits ein Jahr im Voraus.

Naumburg. - Wer sich in diesen Tagen erst um eine Reservierung in einem Restaurant zu Weihnachten kümmert, hat es nicht so einfach, denn viele Lokale sind gut ausgelastet. Tageblatt/MZ hat sich umgehört, was es noch für Möglichkeiten gibt.