Vorfall in Bad Dürrenberg Rassistische Gesänge auf dem Oktoberfest?

Anfang Oktober sollen auf einer Veranstaltung des SV Eintracht Bad Dürrenberg zu dem Eurodance-Hit „L’Amour toujours“ jene rassistischen Zeilen gesungen worden sein, die nach zahlreichen Vorfällen im vergangenen Jahr inzwischen viele mit dem Song in Verbindung bringen. Der Vereinschef will davon nichts mitbekommen haben und distanziert sich auf MZ-Nachfrage von Rassismus.