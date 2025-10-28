Im Oktober 2024 schloss die Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur ihre Filiale in Kochstedt. Nun nimmt das Unternehmen einen neuen Anlauf. Doch die Situation bleibt schwierig.

Aufatmen in Kochstedt - Ein Jahr nach der Schließung kehrt Fleischerei an den Heideplatz zurück

Die Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur kehrt Anfang November nach Kochstedt auf den Heideplatz zurück.

Kochstedt/MZ. - Die Enttäuschung in Kochstedt vor einem Jahr war groß, als die Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur verkündete, wegen Krankheit und Personalmangel die Filiale am Heideplatz ab dem 22. Oktober 2024 auf unbestimmte Zeit schließen zu müssen.