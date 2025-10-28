Vor mehr als 60 Jahren bat Karlheinz Patzschke aus Tröglitz seine Johanna zum Tanz. Jetzt feiern sie diamantene Hochzeit.

Karlheinz und Johanna Patzschke aus Tröglitz feiern in diesen Tagen diamantene Hochzeit. Ortsbürgermeister Jens Zeyher gratuliert zum 60. Hochzeitstag.

Tröglitz/MZ. - Sekt und Blumen auf dem Tisch, Nachbarn klingeln an der Tür: Das Jubiläum der diamantenen Hochzeit feiern Johanna und Karlheinz Patzschke in Tröglitz. „Am Samstag kommt unser Sohn mit Familie, dazu gehören mittlerweile vier Enkel und drei Urenkel. Darauf freuen wir uns“, sagt Karlheinz Patzschke. Die Nachbarn waren gleich am Donnerstag zum Gratulieren da. „Ja, in unserer kleinen Siedlung kennt jeder jeden. Wir kommen gut miteinander aus“, erzählt der 82-Jährige.