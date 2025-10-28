Die Initiatoren einer neuen freien Schule gehen als eine Zusammenarbeit mit dem früheren Porzellanwerk Annaburg ein. Was das bedeutet.

Die Backsteingebäude neben dem Annaburger Porzellaneum könnten der Sitz der neuen freien Schule des noch jungen, aber bereits eingetragenen Vereins Lernwerkstatt Zweistromland werden.

Annaburg/MZ. - Das Finale vorweggenommen: Das Konzept einer neuen freien Schule mit ganzheitlichem Ansatz findet bei den gut 50 Zuhörern im Saal des Annaburger Gasthauses „Goldener Ring“ am vergangenen Freitag viel Zuspruch. Im März diesen Jahres hatte die MZ zum ersten Mal über die Idee berichtet.