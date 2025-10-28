Zwei Jahre Gefängnis Mann aus Braunsbedra wegen fahrlässiger Tötung seines Sohnes verurteilt

Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte 46-Jährige aus Braunsbedra muss für zwei Jahre ins Gefängnis. 2024 war er in ein Stauende auf der A9 gerast; sein Sohn starb dabei. Am letzten Prozesstag ergriff er erstmals das Wort. Wie er sein Verhalten dabei erklärte und warum das Gericht die Strafe nicht auf Bewährung aussetzen will.