Im Weinberg der Naumburgerin Petra Wiegel ist mit aufgearbeiteten Fenstern, Türen und Beschlägen sowie Original-Dielen von 1710 ein preisverdächtiges Schmuckkästchen entstanden. Worauf alles geachtet wurde.

So viel Liebe, so viele Details - räumt saniertes Weinbergshäuschen gleich zwei Preise ab?

Für gleich zwei Architektur-Preise nominiert: das sanierte Weinbergshäuschen der Naumburgerin Petra Wiegel.

Naumburg. - „Ich bin sicher, es gab immer mal Handwerker, die dachten: Die spinnt!“, sagt Petra Wiegel. „Gerade bei den alten Fenstern und Türen, bei denen manche Firmen abwinken, wenn man fragt, ob man die erhalten kann. Aber genau darum geht es doch: diese tolle Kulturlandschaft, die wir haben, zu erhalten“, sagt die 62-Jährige, wenn sie in ihrem Weinberg steht.