Landkreis Mansfeld-Südharz erlässt Ausnahmen wegen der Vogelgrippe. Genehmigung gilt auch für Tötung in Ortschaften

Vogelgrippe am Stausee Kelbra: Jäger dürfen jetzt todkranke Vögel erlösen

Sangerhausen/MZ. - Ab dieser Woche dürfen Jäger das Veterinäramt Mansfeld-Südharz beim Einsammeln toter Vögel am Stausee Kelbra unterstützen und dabei auch todgeweihte Tiere von ihrem Leid erlösen. Das bestätigte die Pressesprecherin des Landkreises, Michaela John, auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.