Droyßig/MZ. - Die Gemeinde Droyßig hat sich jetzt um Fördergelder für ihre Jugendarbeit beworben. Das Landeszentrum Jugend und Kommune hat dazu für das kommende Jahr für Pilotvorhaben der Kinder- und Jugendbeteiligung pro Teilnehmer 24.000 Euro ausgelobt. Der Eigenanteil für die Gemeinde Droyßig würde zehn Prozent betragen. Das Geld dafür könnte aus den Zuschüssen im Rahmen des Erneuerbaren Energie-Gesetzes, als zum Beispiel von Windkraftanlagen-Betreibern kommen. Um Fristen zu wahren, hatte Bürgermeister Heiko Arnhold (CDU) bereits eine Bewerbung abgeschickt.

250 Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Droyßig

Der Gemeinderat unterstützte das Vorhaben mit seinem Votum einstimmig. „Es würde dann nicht nur Geld geben, sondern auch eine fachliche Begleitung“, erklärte Caroline Münzberg (DugO). Sie ist bei der Gemeinde federführend für die Jugend, hat den entsprechenden Club wieder ins Leben gerufen und sich für die Gründung eines Jugendbeirates stark gemacht. Letzteres ist eine der Grundvoraussetzungen für die Fördergelder. „Es geht darum, dass wir Ideen zusammen mit den Kindern und Jugendlichen erarbeiten“, sagte sie noch. Der Jugendbeirat soll aus jeweils drei Mädchen und Jungen aus drei Altersgruppen zwischen acht und 19 Jahren bestehen. In Droyßig gibt es derzeit knapp 250 Kinder und Jugendliche.