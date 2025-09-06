Erinnerungsstücke für die Zukunft Es glänzt wieder golden hoch über Allstedt
Erster Abschnitt der Sanierungsmaßnahmen durch die Kulturstiftung am Schloss kurz vor dem Abschluss. Was in den neuen goldenen Knopf auf den sanierten Treppenturm kam.
06.09.2025, 14:01
Allstedt/MZ. - Strahlendes Gold leuchtet seit Freitagmittag wieder über den Dächern von Schloss Allstedt. Den sanierten Treppenturm in der Südostecke des Schlosshofs krönen jetzt ein neuer Turmknopf und eine neue Wetterfahne mit der Jahreszahl 2025.