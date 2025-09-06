Erster Abschnitt der Sanierungsmaßnahmen durch die Kulturstiftung am Schloss kurz vor dem Abschluss. Was in den neuen goldenen Knopf auf den sanierten Treppenturm kam.

Es glänzt wieder golden hoch über Allstedt

Jörg Otto und Dirk Reichardt (r.) montierten den Knopf und die Wetterfahne auf den sanierten Turm. Begleitet wurden sie durch Steffen Schellhorn (l.) von der Kulturstiftung.

Allstedt/MZ. - Strahlendes Gold leuchtet seit Freitagmittag wieder über den Dächern von Schloss Allstedt. Den sanierten Treppenturm in der Südostecke des Schlosshofs krönen jetzt ein neuer Turmknopf und eine neue Wetterfahne mit der Jahreszahl 2025.