Die Bauarbeiten an Schloss Allstedt werden bis zum 13. Juli nicht abgeschlossen sein. Wie es aktuell auf den Baustellen in der Hofstube und im Ostflügel aussieht.

Allstedt/MZ. - Unaufhaltsam verrinnen die Tage: Am 13. Juli, also in nur dreieinhalb Wochen, soll auf Schloss Allstedt der nächste Teil der dezentralen Landesausstellung zum Müntzer- und Bauernkriegsgedenken eröffnet werden. Zurzeit ist das Schloss eine Baustelle. Und wird es auch bleiben, wie Museumsleiter Nico Schwerdt unumwunden feststellt. „Der Kran wird noch hier stehen, die Arbeiten an diesem Bauabschnitt werden sich noch bis August oder September ziehen“, sagt er.