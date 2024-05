Dank Jana Krämer gibt es nun bei der Awo in Sangerhausen einen Trainingsparcours für Rollstuhlfahrer und Rollator-Nutzer. Die Glücksspirale hat Geld gegeben.

Sangerhausen - „Das Gehen mit Rollator ist gar nicht so einfach“, stellt Leni I. fest. Die Rosenkönigin von Sangerhausen muss ihr langes Kleid etwas raffen, bevor sie mit dem Rollator die kleine Brücke passieren kann. Sie gehört zu den Ehrengästen bei der Einweihung des Übungsparcours für Rollstuhl und Rollator neben der Begegnungsstätte des Awo Kreisverbandes Mansfeld-Südharz in der Karl-Liebknecht Straße 33.

Viele Angebote

Die Idee für den Parcours hatte Jana Krämer. Sie ist Übungsleiterin für RehaSport und Rollator Trainerin beim Sportverein für Gesundheit- und Rehabilitation Sangerhausen sowie beim Awo Kreisverband Mansfeld-Südharz. Der Übungsparcours ist das i-Tüpfelchen der Rollatoren-Angebote, die sie ins Leben gerufen hat. Über ein Jahr hat die 60-Jährige in ihrer Freizeit getüftelt, damit Menschen, die auf die rollenden Gehhilfen angewiesen sind, auch lernen, sicher damit umzugehen.

Umgesetzt wurde das Projekt als Gemeinschaftsaktion des Sportvereins für Gesundheit und Rehabilitation Sangerhausen (SVGR) und dem Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mansfeld-Südharz. Diese haben zusammen mit der Glücksspirale und der Awo Zukunftsstiftung die Finanzierung der rund 15.000 Euro übernommen. Dabei kam der größte Beitrag mit rund 14.000 Euro von der Glücksspirale. Jana Krämer investierte allerdings auch ihr Preisgeld von 2.000 Euro, welches sie 2022 von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt bekommen hatte.

Win-Win-Situation

Gebaut hat diesen Parcours die Montagegruppe der Südharzwerkstätten des Christlichen Jugenddorfes (CJD) Sachsen-Anhalt. Fertigungsleiter Christian Goldacker sagt: „Es war eine Aufgabe, die uns von Anfang an begeistert hat. Schließlich betreuen wir Leute, die schon in jungen Jahren auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind. So dürfen wir die Anlage nun auch mit nutzen. Es war eine Win-Win-Situation.“ Das findet auch Jana Krämer. Aufgrund der Erfahrungen der Mitarbeiter der Südharzwerkstätten bekam sie auch während der Entstehung des Übungsparcours noch praktische Hinweise zur Umsetzung.

Entstanden ist ein Fußweg mit unterschiedlichen Pflasteruntergründen, aber auch Bordsteinkanten und Stufen. „Der Übungsparcours ist nicht nur für Menschen mit Rollator und Rollstuhl“, sagt sie. „Sondern auch Menschen mit Gehilfen oder unsicherem Gang haben hier die Möglichkeit zum Üben.“ Die ebenfalls aufgestellten Holzbänke dienen zum einen dem Ausruhen und zum anderen kann hier das Hinsetzen und Aufstehen geübt werden. Einmal in der Woche will Jana Krämer vor Ort sein, wenn jemand unter Anleitung üben möchte. Ansonsten kann der Parcours jederzeit genutzt werden. Hier gibt sie Anleitung und Hinweise zum Umgang mit dem rollenden Gefährten. „Die Menschen sollen Sicherheit bekommen, damit sie ihre volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr lenken können“, sagt Jana Krämer. Die Anlage soll auch genutzt werden, um soziale Kontakte zu pflegen oder wieder aufzubauen.

Erste Runde gedreht

So nutzten Ingeborg Kaiser und Helmut Bäumel nach dem offiziellen Banddurchschnitt gern die Gelegenheit, den rund 50 Meter langen ovalen Weg mit seinen Übungshindernissen zu absolvieren. Die 84-jährige Ingeborg Kaiser ist seit sieben Jahren auf den Rollator angewiesen. „Ich kam damals aus dem Krankenhaus in Pflegeheim und musste erst wieder das Laufen lernen“, sagt sie. „Es ist gar nicht so einfach.“ Dabei fährt sie einen Rollator mit großen Rädern, der Unebenheiten im Pflaster besser überwinden lässt.

Auch die 82-jährige Elke Scheibe nutzt das Angebot zum Üben gern. Sie fährt seit zwei Jahren einen Rollator, um mobil zu bleiben. „Dabei gehe ich allein nur kurze Strecken “, sagt sie. „Größere Strecken laufe ich nur, wenn jemand von den Kindern mit dabei ist.“