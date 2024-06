Was den Gästen nun an Gastronomie und Unterhaltung geboten wird.

Flepro erweitert sich am Fortschritt in Bernburg

Die Außenterrasse am Fortschritt in Bernburg ist nun eröffnet worden.

Bernburg/MZ. - Noch mehr Gäste können ihr Essen seit Montag im Imbiss Flepro to go an der Ecke Hallesche Straße/Ruststraße in Bernburg im Innenbereich genießen.