„Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ ist das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Auch in Mansfeld-Südharz können einige Denkmäler besichtigt werden.

Das kann am Tag des offenen Denkmals in Sangerhausen und Umgebung besichtigt werden

Interessierte für alte Handwerkskunst kommen am Sonntag in Hainrode auf ihre Kosten.

Sangerhausen/MZ. - Zum Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag gibt es viele Angebote. Unter anderem im Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode, in vielen Kirchen, im Klosterschloss Klosterrode, auf Burg & Schloss Allstedt und in Stolberg. Hier ein Überblick über die Termine:

In Nienstedt lädt der Pelzkocherverein ab 14 Uhr zu einem Rundgang zu den Baudenkmalen im Ort ein. Außerdem wird ein Lapidarium an die Gemeinde übergeben. Hier wurden fünf einst verschollene Grenzsteine aufgestellt. Auch eine Besichtigung des Heimatmuseums ist an diesem Tag möglich. Treffpunkt ist auf dem Dorfplatz vor der Schenke.

In Kelbra wird zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag das Knopfmacher- und Heimatmuseum in der ehemaligen Oberpfarre von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Auch die Brauereikeller sind geöffnet. Das dürfte wieder viele Interessenten anlocken. Hier findet am Sonntag um 14 Uhr eine Führung mit Helmut Franke statt.

Wallhausen: Im Weingarten Silberthal in Wallhausen steht diesmal das Weinberghäuschen im Mittelpunkt. Entsprechend dem Motto des Tages des offenen Denkmals „Wahr-Zeichen. Zeitzeuge der Geschichte“ sind erstmals alte Fotografien aus Wallhausen aus dem Archiv von Hans Richter zu sehen. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucher und ein Weinfest mit Imbiss.

Stolberg: Mit einem großen Stadtrundgang durch die unter Denkmalschutz stehende Stadt Stolberg startet am Sonntag,10 Uhr das Programm am Markt. 11.30 Uhr fährt die Postkutsche am Jägerhof vor, dort lädt Prinz Stolberg 12 Uhr zur Führung ein. 12.30 Uhr geht es weiter zur Kirche St. Martini, 13 Uhr hinauf zum Schloss, wo 14 Uhr eine Baustellenführung beginnt.

In Hayn laden der Harzklubzweigverein und der Verein „Alte Pfarre - neue Wege“ ein, das vor 270 Jahren errichtete, denkmalgeschützte Gebäude zu erkunden. Kaffee und Kuchen, leckere Speisen und Getränke, Musik und kleine Überraschungen gibt es für die Gäste, außerdem eine Hüpfburg, Dorfrallye und Kinderschminken.

Wettelrode: Das Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode ist am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Es besteht auch wieder die Möglichkeit, das Fördergerüst bis zur ersten Plattform zu erklimmen und die Aussicht zu genießen. Es gibt Kuchen, die nach traditionellen Rezepten gebacken werden, und Herzhaftes vom Holzkohlegrill.

Hainrode: Wahr-Zeichen und Zeitzeugen der Geschichte warten am Sonntag, ab 10 Uhr in Hainrode auf interessierte Besucher. In der Dorfschmiede gibt es alte Handwerkskunst zu entdecken und Begegnungen mit Menschen, die diese Künste beherrschen. Das urige Ambiente der Dorfschmiede lädt zu einer Reise in die Vergangenheit von Hainrode ein.

Allstedt: Ein Besuch auf der Baustelle Burg & Schloss Allstedt ist am Denkmalstag möglich. Bei einer Führung (11, 13 und 15 Uhr) kann man in einige im Bau befindliche Räume schauen und die damit verbundenen Herausforderungen beim Bauen im Denkmal kennenlernen. Museumsleiter Nico Schwerdt (l.) führt außerdem in die Gewölbekeller.

Südharz: Mit der Jagdhornbläsergruppe „St. Hubertus“ Südharz können Wanderer am Sonntag, 14 Uhr musikalisch auf die Reise gehen: vom Eingang zur „Straße der Lieder“ bis hinauf zum stählernen Denkmal, dem Josephskreuz. An den Liedstationen sind die Wanderer zum Singen eingeladen, 15.30 Uhr erklingen jagdliche Signale am Aussichtsturm.

Vom „Ohlen Huss“ in Roßla haben viele schon gehört. Aber auch schon mal dort gewesen? Dann ist am Sonntag eine gute Gelegenheit, das Museum (Wilhelmstraße 18) hat am Tag des offenen Denkmals in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Kleine Kabinettausstellungen bieten interessante Einblicke, des Weiteren auch angebotene Führungen.

Klosterrode: Offene Türen von 10 bis 17 Uhr gibt es am Sonntag auch wieder im Klosterschloss von Klosterrode. Mit von der Partie: die Seilertruppe aus Querfurt und der Blankenheimer Heimatforscher Horst Stübner. Um 11 und um 13 gibt es Vorträge. Die Besucher werden wie immer versorgt. Der Einritt ist an diesem Tag frei, über Spenden freut man sich.

Berga/Sangerhausen: In der Region öffnen am Denkmalstag etliche Kirchen. Unter anderem ist es möglich, die Baustelle Ulrichkirche in Sangerhausen zu besichtigen, Kirchturmführungen gibt es um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr. Auch die Kirche in Berga hat am Sonntag geöffnet - und zwar zwischen 14.30 und 17 Uhr.