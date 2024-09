Nach 70 Jahren wird am Sonntag in Thürungen erstmals wieder ein Froschfest gefeiert. Dies und mehr ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Heiko Wolter und Matthias Baumbach (von links) zeigen die historische Krone und die Froschmaske, die in der Heimatstube in Thürungen aufbewahrt werden.

Thürungen/MZ. - Froschfest in Thürungen, Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Roßla, Picknick-Konzert im Sangerhäuser Rosarium und vieles mehr kann man am Wochenende in Mansfeld-Südharz erleben. Ein Überblick über die Termine:

Wo versteckt sich der Froschkönig?

Thürungen: Wohl seit ihrer 1.000-Jahrfeier im Jahr 2005 hegten die Thürunger den Wunsch, wieder einmal ein Froschfest zu feiern. Schritt für Schritt näherten sich die Thürunger der Umsetzung: Die Feuerwehr stiftete 2006 den „Froschpokal“, 2013 wurde der Heimat- und Feuerwehrverein Thürungen gegründet, dessen 39 Mitglieder das Fest organisieren.

Dazu begaben sich die Vereinsmitglieder erst einmal auf Spurensuche. Sie studierten die Berichte in der Dorfchronik und stellten fest: Die Zeit für das Froschfest ist gekommen! „Wir hatten Anfang des Jahres das Helmewasser, das viele Familien in Thürungen betroffen hat“, sagt Vereinsmitglied Matthias Baumbach. Augenzwinkernd fügt er hinzu: „Das Wasser hat auch wieder viele Frösche angespült, die unsere Ernte verwüsten.“

Nicht zuletzt bekamen die Thürunger selbst Lust aufs Feiern, nachdem sie sich mit mehreren Bildern am Festumzug „750 Jahre Stadtrecht in Kelbra“ beteiligt hatten. Als sogar noch die Maske des Froschkönigs wieder auftauchte, stand es fest: In diesem Jahr gibt es wieder ein Froschfest. Aber in der Vergangenheit wurde es immer von der Jugend des Dorfes organisiert.

Allerdings hatte weder von der Jugend noch von den Mitgliedern des Heimat- und Feuerwehrvereins je einer ein Froschfest mitgemacht. Deshalb befragten sie die letzten Zeitzeugen, die sich vor 70 Jahren an der Suche nach dem Froschkönig beteiligt hatten. Wolfgang Hampe und Gerhard Abig waren damals als Reiter aktiv. Hans Menzel war ein Kuhreiter. „Wir werden das Fest nicht eins zu eins durchführen, so wie es früher war“, verrät Matthias Baumbach.

„Dafür fehlen uns die Pferde im Dorf.“ Deshalb wird am Sonntag, 8. September, ab 13 Uhr eine Suchmannschaft von acht bis zehn Leuten mit Traktoren ausschwärmen, um den Froschkönig zu suchen. Ob das alles problemlos vonstatten gehen wird? Nach und nach werden die Suchtrupps zurückkommen und dem hoffentlich großen Publikum auf dem Festplatz über den Stand der Suche berichten.

Das ganze Schauspiel wird mit einer gehörigen Portion Humor gewürzt, versprechen die Organisatoren. Man darf auch gespannt sein, ob der Froschkönig am Ende demaskiert wird, oder ob er unerkannt bleibt.

Erstmals genannt wird das Froschfest 1879 in einer Chronik vom Breitunger Pfarrer Dietrich. Er beschreibt, dass ein gewählter als Froschkönig verkleideter Bursche mit seinem Gefolge überall Gaben einsammelt, die „bei gemeinsamen Spiel und Tanz verzehrt werden“. Eine erste ausführliche Beschreibung des Festes wurde 1920 durch Otto Apel I niedergeschrieben, der sich auf einen Kavalleristen bezieht, der das Fest 1885 und 1889 mitgefeiert hat.

Auch Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Froschfest insgesamt sechsmal gefeiert. Das vorerst letzte Froschfest fand im Jahr 1954 statt. laut Bericht der Tageszeitung „Freiheit“ symbolisierte der Froschkönig das Junkertum, von dem sich die Bauern letztendlich befreit haben.

Das Festwochenende beginnt am Freitag, 20 Uhr mit einer Disco mit DJ Ingo. Aufgrund seines 25-jährigen Jubiläums wird der Eintritt von fünf Euro gespendet. Am Samstag feiert Thüringen sein Oktoberfest mit dem Kyffhäuserlandorchester Kelbra. Fassbieranstich ist um 15 Uhr. Für Spaß für Groß und Klein ist gesorgt, unter anderem gibt es eine Hüpfburg, Torwandschießen und vieles mehr.

Ab 19.30 Uhr wird zur Disco mit kleinem Programm und Überraschungen eingeladen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Sonntag wird ab 10.30 Uhr zum Feldgottesdienst mit Pfarrerin Blischke eingeladen. Ab 13 Uhr wird der Froschkönig gesucht.

Lichtershow für die Dorfkirche

Katharinenrieth: Damit es die Dorfkirche von Katharinenrieth möglichst noch ganz lange gibt und natürlich um einen schönen Abend gemeinsam zu verbringen, findet am Sonnabend an und in der Kirche eine Licht- und Lasershow statt. Los geht es bereits um 18.30 Uhr mit Gesprächen und natürlich auch einem Imbiss. Die Lichtershow startet dann um 20 Uhr. Die Erlöse dieses Abends, so der Veranstalter, dienen dem Erhalt der Dorfkirche, die an der Stelle einer mittelalterlichen Kirche steht und 1866 neu geweiht wurde.

Ganz viele Termine zum Denkmalstag

Zum Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag gibt es viele Angebote. Unter anderem im Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode, in vielen Kirchen, im Klosterschloss Klosterrode, auf Burg & Schloss Allstedt und in Stolberg. Am Sonntag öffnet auch die Petri-Pauli-Kirche in Berga zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr. Eine Fotoausstellung widmet sich den Hochzeiten in der Kirche. Die MZ hat teilweise schon über den einen oder anderen Termin berichtet. In unserer Samstagausgabe finden Sie dann noch einmal jede Menge Tipps für den Sonntag.

Ortsfeuerwehr Roßla lädt ein

Roßla: Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr Roßla am Sonnabend ein. 10.30 Uhr treten Kinder aus dem „Zwergenpalais“ auf. 13.30 Uhr beginnt der Ausscheid der Kinderfeuerwehren. Außerdem stellt die Wehr ihre Fahrzeuge vor, in den Feuerwehrautos dürfen die Kinder mitfahren. Einsatzübungen werden vorgeführt, weitere Hilfsorganisationen stellen sich vor. Es gibt Mittagessen aus der Gulaschkanone, Kaffee und Kuchen. 19 Uhr beginnt eine Dankeschön-Veranstaltung, zu der alle Spender zur 160-Jahrfeier und Hochwasserhelfer eingeladen sind.

Finales Picknick-Konzert im Rosarium

Sangerhausen: Zum letzten Picknick-Konzert der Saison spielt im Europa-Rosarium am Sonntag von 14 bis 16 Uhr das Orchester „Salon-Kommode“ auf. Das Ensemble wurde 1988 in Halle gegründet. Die Vollblut-Musiker bringen das Flair der gepflegten Unterhaltung des 19. und 20. Jahrhunderts direkt hinein in den Rosenpark. Für die Picknick-Konzerte im Europa-Rosarium gelten die regulären Eintrittspreise. Es kann der mit eigener Verpflegung gefüllte Korb mitgebracht werden. Vor Ort gebe es aber ebenso alles für den Imbiss im Park zu erwerben.

Einladung nach Edersleben

Edersleben: Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Edersleben - am Sonnabend im und am Gerätehaus in der Karl-Marx-Straße 60: Um 14 Uhr beginnt das bunte Familienprogramm. Gegen 16 Uhr gibt es eine Brandschutzübung am Gerätehaus.

Jubiläumsfeier in Sangerhausen

Sangerhausen: Zu einer Jubiläumsfeier lädt die Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen am kommenden Samstag, 7. September, ein. Auf dem Sportplatz Südwest, Wilhelm-Koenen-Straße 57a, in Sangerhausen werden ab 9 Uhr 60 Jahre Jugendfeuerwehr und 15 Jahre Kinderfeuerwehr gefeiert, teilte Wehrleiter Thomas Schröter mit. Um 9.30 Uhr gibt es einen Staffellauf-Wettkampf um den Stadtpokal der Kinderfeuerwehren und um 11 Uhr eine Wettkampf „Kleiner Löschangriff“ der Jugendfeuerwehren. Um 13 Uhr stehen die Siegerehrungen an, bevor es ab 13.30 Uhr Grußworte der Gäste gibt. Ab 14 Uhr lädt die Wehr zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Es gibt Eis, Kuchen, Kaffee und Getränke sowie warme Speisen ab der Mittagszeit, heißt es.

Bücherschrank wird eröffnet

Sangerhausen: Am Sonntag, 10 Uhr, eröffnet die Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland aus Anlass des Welttags der Alphabetisierung einen öffentlich zugänglichen Büchertauschschrank auf dem ehemaligen Siemensgelände in Sangerhausen, Walter-Rathenau-Straße 4a. Dorthin können Bücher gebracht und geholt werden „Diesen Anlass verbinden wir mit einer Vorlesezeit für Familien“, teilte die Einrichtung mit. Das Vorlesen findet in der Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland, Walther Rathenau Straße 4a, statt. Lieblingsbücher könnten zum Vorlesen gern mitgebracht werden.

Europäische Orgelreise

Sangerhausen: Am 8. September, dem deutschlandweiten Tag der Orgel, lädt die Jacobigemeinde Sangerhausen um 17 Uhr zum Orgelkonzert ein. Kirchenmusikdirektorin Martina Pohl gestaltet an der Hildebrandtorgel von 1728 eine europäische Orgelreise mit Werken englischer, ungarischer, tschechischer, französischer und deutscher Komponisten. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Saisonstart am Theater

Eisleben: Am Theater in Eisleben wird am Sonnabend die neue Spielzeit eröffnet. Ab 17 Uhr gibt es eine Sondervorstellung zum Spielzeitmotto „Das Ende vorm Anfang“, um 19.30 Uhr beginnt das Eröffnungsprogramm.