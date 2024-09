In Hettstedt findet am Sonnabend die 19. Börse für Baby- und Kinderkleidung statt, doch das ist nicht alles, was man am Wochenende im Mansfelder Land unternehmen kann.

Das ist am Wochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Hettstedt/MZ. - Babybörse in Hettstedt, der Tag des offenen Denkmals, Badespaß für Vierbeiner, Konzerte und vieles mehr kann am Wochenende im Mansfelder Land erlebt werden. Hier ein Überblick über die Termine:

Börsianer mit Herz und Leidenschaft

Hettstedt: Beim nächsten Mal ist es schon ein kleines Jubiläum, denn logischerweise folgt auf die 19. Hettstedter Babybörse die 20. Und wie man die etwa 15 engagierten „Börsianer“ aus Hettstedt unter Leitung von Tina Sonntag kennt, gibt es keinen Zweifel daran, dass es auch in Zukunft im Hettstedter Ratssaal in der Regel zweimal im Jahr preiswerte Sachen für den Nachwuchs gibt.

So wie an diesem Wochenende – und zwar am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr. Werdende Eltern werden sozusagen etwas bevorzugt behandelt und dürfen bereits am Freitag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr auf dem Hettstedter Ratssaal, der bis dahin in einen Verkaufsbasar verwandelt wurde, stöbern.

Man findet dort: Baby- und Umstandskleidung für den Herbst und Winter von Größe 50 bis 176, auch Spielzeug, Bücher und Kinderwagen sind im Angebot. Die Hettstedter Börse ist wie so viele in der Region zu einer guten Adresse geworden, wenn man gut, aber preiswert etwas für den Nachwuchs einkaufen möchte.

Seit zehn/zwölf Jahren organisiert die Truppe um Tina Sonntag die Börse, auf der Eltern, deren Nachwuchs den Baby- und Kindersachen entwachsen sind, als Verkäufer auftreten. Das nennt man Nachhaltigkeit. Darum geht es – auch, aber nicht ausschließlich. Die Hettstedter Babybörse ist im Laufe der Zeit zu einem beliebten Treffpunkt geworden – während der Coronazeit war man übrigens im Volkspark.

Sehr beliebt ist an diesem Tag zum Beispiel auch der Kuchenbasar, an dem sich inzwischen ganz viele Bäckerinnen und Bäcker beteiligen. Und nicht einfach nur so hat diese Börse auch einen Namen – nämlich „Kinder unterm Regenbogen“. Denn ein Teil der Einnahmen wird auch diesmal wieder dem Förderverein der integrativen Kindertagesstätte „Regenbogen“ auf dem Hettstedter Schützenplatz gespendet.

Der Förderverein wiederum weiß am besten, wie er das Geld für die Kinder aus dem „Regenbogen“ einsetzt. Das tolle Bild rundet sich ab, wenn man dann noch weiß, dass sich auch die Erzieherinnen der Kita bei der Börse einbringen.

„Uns macht das allen riesig Spaß, auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist. Das stört hier aber niemanden, im Gegenteil. Wir freuen uns immer, wenn die Babybörse wieder ein Erfolg war“, so Daniela Fischer, eine der Organisatorinnen, im Gespräch.

Badespaß für die geliebten Vierbeiner

Eisleben: Die Freibadsaison neigt sich in Eisleben dem Ende entgegen. Zum Abschluss am Sonntag lädt der Eigenbetrieb Bäder der Lutherstadt nicht nur Zwei-, sondern auch Vierbeiner ins Freibad. Dann findet zwischen 10 und 15 Uhr der bereits sechste Hundebadetag statt. Für manche Hundebesitzer und vor allem für etliche Vierbeiner ist das einer der schönsten Tage im Jahr. Also Daumendrücken, dass sich das Wetter bis Sonntag einigermaßen hält. Wobei: Hunde sind da ja nicht so empfindlich wie die Zweibeiner. An dem Tag gilt: Der Eintritt kostet einen Euro.

Kino am Denkmalstag

Am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag gibt es allein im Mansfelder Land gefühlt 100 verschiedene Angebote. Unter anderem lädt der Heimatverein Wolferode zu einer Filmvorführung ein. Im Vereinshaus, Kunstbergstraße 9, wird ab 14 Uhr ein Film von der Befahrung des Froschmühlenstollens vom W-Schacht Wimmelburg zum Lichtloch 56 in Wolferode gezeigt, teilt der Heimatverein mit. Über viele weitere Termine am Tag des offenen Denkmals informieren wir unsere Leser in der Samstagausgabe.

Gartenparty für den guten Zweck

Eisleben: Wochenlang hat sie alles vorbereitet! An diesem Freitag nun steigt die Benefizveranstaltung für den Verein zur Förderung krebskranker Kinder in der Kleingartenanlage „Einigkeit“ in der Gerbstedter Straße in Eisleben, die Sandra Scharnau organisiert hat. An diesem Freitag um 16 Uhr geht es los und kommen kann jeder, der die Arbeit des Verein unterstützen möchte. Es gibt Musik, Unterhaltung für die Kinder, natürlich jede Menge zu essen und zu trinken und eine Tombola mit attraktiven Preisen und ohne Nieten.

Polka-Party beim Hofkonzert

Einen besonderen Abend verspricht der Auftritt der Polkaholix am Sonnabend in Elben zu werden. Beim Hofkonzert auf dem Eulenbergschen Hof – das letzte Freiluftkonzert des Sommers – präsentiert die Berliner Band ab 20 Uhr ihren Polka-Sound, gemischt mit Rock’n’Roll, Ska, Reggae, Heavy Metal und Pop, heißt es in einer Ankündigung.

Info:Tickets und Reservierungen auf www.elbenkonzerte.de und unter 034783/6 02 98

Flohmarkt in Augsdorf

Augsdorf: Das erste Augsdorfer Krempelchen findet am Sonnabend zwischen 10 und 16 Uhr in ganz Augsdorf statt. An der Flohmarkt-Premiere beteiligen sich gut und gerne 20 Augsdorfer Haushalte.

Spielzeiteröffnung am Theater

Eisleben: Am Theater in Eisleben wird am Sonnabend die neue Spielzeit unter dem Motto „Das Ende vorm Anfang“ eröffnet. Die Veranstaltung findet diesmal in zwei Teilen statt, Beginn ist um 17 und um 19.30 Uhr.

Volleyballturnier mit Wanderpokal

Thondorf: Die Dorffreunde Thondorf laden am Sonnabend ab 10 Uhr zu einem Volleyballturnier ein. Auf dem Gelände der ehemaligen ZBE geht es um den Wanderpokal „Dorffreunde/Bösebau“. Am Abend ist dann wieder eine kleine Party geplant.

Schnuppertauchen

Nordhausen: Ein Schnuppertauchen bietet der Tauchsportclub Eisleben am Sonnabend an. Alle Interessierten ab 13 Jahre sind eingeladen, ab 10 Uhr am Sundhäuser See in Nordhausen die Schwerelosigkeit der Unterwasserwelt zu erfahren.

Glöckchenskat in neuer Heimstatt

Erdeborn: Der 16. Glöckchenskat findet am Sonntag ab 10 Uhr in Erdeborn statt. Das Preisskatturnier wird jetzt in der Gaststätte „Zum Bauernstein“ ausgetragen.

Exkursion durchs Ackertal

Bornstedt: Anlässlich des Tags des Geotops lädt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (AHA) am Sonntag zu einer Exkursion ein. Regionalhistoriker Dieter Vopel führt die Teilnehmer ab 10 Uhr durch das Ackertal von Bornstedt entlang der Rohne nach Klosterrode und zurück. Treffpunkt ist die Bornstedter Kirche.

Sommerfest

Mansfeld: Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Mansfeld und die Volksbank Halle laden am Sonnabend zum Sommerfest nach Mansfeld ein. Am Raiffeisen-Markt, Bahnhofstraße, wird es von 9 bis 15 Uhr neben einem Bauermarkt mit regionalen Händlern zahlreiche Programmpunkte geben.

Konzert in St.-Bartholomäus-Kirche

Aseleben: Zu einem Konzert wird am Sonntag nach Aseleben eingeladen. In der St.-Bartholomäus-Kirche, Alte Dorfstraße, wird ab 17 Uhr der Gospelchor „Salttownvoices“ aus Halle auftreten. Der Eintritt ist frei.

Bürgerschießen in Benndorf

Benndorf: Der Schützenverein Mansfelder Land aus Benndorf lädt am Sonnabend zum Bürgerschießen ein. Auf dem Schützenplatz Benndorf – zwischen Klostermansfeld und Siebigerode gelegen – werden zwischen 10 und 15 Uhr die Schützenkönigin und der Schützenkönig der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra ermittelt.

Picknick-Konzert im Rosarium

Sangerhausen: Zum letzten Picknick-Konzert der Saison spielt im Europa-Rosarium Sangerhausen am Sonntag von 14 bis 16 Uhr das Orchester „Salon-Kommode“ auf. Für die Picknick-Konzerte im Europa-Rosarium gelten die regulären Eintrittspreise. Es kann der mit eigener Verpflegung gefüllte Korb mitgebracht werden. Vor Ort gibt es aber ebenso alles für den Imbiss im Park zu erwerben.