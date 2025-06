An der Kreuzung Friedhofstraße und Amalienstraße sind am Dienstag gegen 12.10 Uhr zwei Autos kollidiert.

Drei Verletzte und 70.000 Euro Schaden - Schwerer Unfall an Kreuzung in Dessauer Amalienstraße

Drei Personen wurden in Dessau verletzt.

Dessau/MZ. - Nahe der Dessauer Innenstadt ist es am Dienstag, 17. Juni, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei diesem wurden drei Personen verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei am Mittwoch auf etwa 70.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.10 Uhr im Kreuzungsbereich Friedhofstraße und Amalienstraße nahe der dortigen Tankstelle. Nach Angaben der Polizei hatte der 62-jährige Fahrer eines Opel die Friedhofstraße in Richtung Amalienstraße befahren und war beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda eines 28-jährigen Fahrer kollidiert. Ob die Ampel in Betrieb war, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Durch den Aufprall wurden die beide Fahrzeuglenker sowie die 31-jährige Insassin des Skoda verletzt und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen.