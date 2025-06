Mit 390 Fahrzeugen feiert Pretzsch am Wochenende das 20. Mitsubishi Elbetreffen, so groß wie nie zuvor. Was neben Autocorso und Wettbewerben noch los sein wird und warum es einen emotionalen Abschied gibt.

Pretzsch/MZ. - Dieses Wochenende ist die Elbestadt fest in „japanischer Hand“. Von diesem 18. bis 22. Juni feiern rund 600 Auto-Enthusiasten und Fans der Marke Mitsubishi das 20. Elbetreffen; und damit nicht nur ein Jubiläum, sondern auch das bislang größte Treffen dieser Art in Deutschland. Mit 390 bestätigten Fahrzeugen stößt der Sportplatz in Pretzsch fast schon an seine Kapazitätsgrenzen. „Mehr als 400 Autos können wir nicht unterbringen“, betont Kai Wandersee, der das Treffen seit 2005 organisiert – und sich nun, nach zwei Jahrzehnten, in den Ruhestand verabschiedet.