Gartenidylle statt Galerie: Der Künstler Califax alias Daniel Schenk macht sein persönliches Refugium zur Bühne für Gleichgesinnte und eröffnet die „Kunst-Insel Bad Kösen“. Was macht sie so spannend?

Bad Kösen. - Wer Daniel Schenk in Lengefeld besuchen will, der muss sich tief verbeugen. Nicht vor ihm, keineswegs, wohl aber, um auf sein Grundstück am steilen Hang zu kommen. Der Eingang dazu führt durch einen Bogen aus üppigem Grün. Wohnt hier jemand? Es gibt kein Namensschild, geschweige denn eine Klingel.