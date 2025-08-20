Probleme im Prozess Was tun, wenn im Gericht in Bernburg schon wieder die Zeugen der Anklage fehlen?

Ein weiterer Tag im Prozess gegen einen 36-jährigen aus Russland stammenden Mann, dem Munitionsbesitz, Nötigung, Gewaltdelikten und Diebstahl vorgeworfen wird. Doch die Zeugen, die ihm das vorwerfen und ihn angezeigt haben, kommen schon wieder nicht. Gibt der Richter dem Fall noch eine Chance?