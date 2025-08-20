weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Probleme im Prozess: Was tun, wenn im Gericht in Bernburg schon wieder die Zeugen der Anklage fehlen?

Ein weiterer Tag im Prozess gegen einen 36-jährigen aus Russland stammenden Mann, dem Munitionsbesitz, Nötigung, Gewaltdelikten und Diebstahl vorgeworfen wird. Doch die Zeugen, die ihm das vorwerfen und ihn angezeigt haben, kommen schon wieder nicht. Gibt der Richter dem Fall noch eine Chance?

Von Carsten Roloff 20.08.2025, 17:39
Hat der Angeklagte die Tür zur Wohnung aufgebrochen und die Frau angegriffen? Und was ist mit dem Verstoß gegen das Waffengesetz?
Bernburg/MZ. - Sie haben schwere Vorwürfe gegen den 36-jährigen aus Russland stammenden Mann erhoben. Er soll in Besitz von sechs Knallpatronen (PM 2), die erlaubnispflichtig sind, gewesen sein und damit gegen das Waffengesetz verstoßen haben.