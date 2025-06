Naumburg - Fünf Tage volles Programm in einer chinesischen Drei-Millionen-Metropole. Universitäten, der Hafen am Gelben Meer, Weinbetriebe, eine Kirschplantage, Ausstellungen und das Weltkulturerbe Alter Drachenkopf am Ende der chinesische Mauer – all das waren Stationen der Reise einer Naumburger Delegation nach Qinhuangdao kurz vor Pfingsten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.