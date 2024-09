Der Tauchsportclub Eisleben lädt am 7. September zum Schnuppertauchen ein. In dem Verein können die Mitglieder eine weltweit anerkannte Tauchausbildung absolvieren.

Eisleben/MZ. - Was Frank Biedermann am Tauchen reizt? „Es ist eine völlig andere Welt unter Wasser“, sagt er. „Man ist schwerelos, und es herrscht eine Ruhe, wie man sie sonst kaum erleben kann.“ Dazu komme die Flora und Fauna, die man in einem Naturgewässer beobachten könne. „Für mich ist das die beste Art, um abzuschalten und zu entspannen“, so Biedermann (47), der seit seinem zwölften Lebensjahr taucht und mittlerweile rund 1.600 Tauchgänge absolviert hat. Seine Kenntnisse und Erfahrungen gibt Biedermann als Ausbildungsleiter im Tauchsportclub (TSC) Eisleben sowie im Landestauchsportverband Sachsen-Anhalt weiter.