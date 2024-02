Einzelbewerber liegt deutlich vor seiner Konkurrentin von der CDU. Warum es am Wahlabend zunächst schwer war, an Ergebnisse zu kommen.

Daniel Kirchner gewinnt die Bürgermeisterwahl in Allstedt

Großer Vorsprung in der Stichwahl

Allstedt/MZ. - Die Stimmenauszählung live vor Ort zu beobachten hat sich am Sonntagabend für alle ausgezahlt, die ganz schnell das Ergebnis der Bürgermeister-Stichwahl in der Einheitsgemeinde Allstedt erfahren wollten. Denn das Computerprogramm Votemanager, von dem im ersten Wahlgang noch sehr zuverlässig die aus den Wahllokalen gemeldeten Daten auf der Homepage der Kommune ausgespielt worden waren, stellte sich in der Stichwahl quer.