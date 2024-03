Ein Feuer in einem Carport in Berga in der Nacht zu Karfreitag hat erheblichen Schaden angerichtet. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Carport und Auto geraten in Berga in Brand

Berga/MZ. - Auf einem Grundstück in der Bergstraße in Berga ist am Donnerstag gegen 23 Uhr ein unter einem Carport stehendes Auto in Brand geraten. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass der Pkw und das Carport durch den Brand völlig zerstört wurden.

An der angrenzenden Hausfassade des Wohnhauses entstand ebenfalls Sachschaden. Zudem wurden durch die enorme Hitzeentwicklung vier Fenster eines Nachbarhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Erste Hinweise deuten laut Polizei auf eine technische Ursache hin.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kelbra (Kyffhäuser), Berga, Bösenrode, Rosperwenda und Roßla.