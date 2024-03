So wie hier könnten auch auf Kalamitätsflächen im Südharz in ein paar Jahren Windräder stehen. Das ist umstritten.

Breitenstein/MZ. - Die Bürgerinitiative „Pro Südharz - Keine Windkraftanlagen im Wald“ veranstaltet am Ostermontag eine Sternwanderung zur Großen Harzhöhe bei Breitenstein (Mansfeld-Südharz). Sie will ein Zeichen gegen Pläne setzen, auf den dortigen, zurzeit noch kahlen Flächen Windenergieanlagen zu errichten.

Teilnehmer würden aus Mansfeld-Südharz und dem Harzkreis erwartet, sagt Bernd Ohlendorf, einer der Sprecher der Bürgerinitiative. „Wir haben auch einige Politiker zu unserem ’Ostermarsch für Frieden im Wald’ eingeladen.“

Die Wanderungen zur Großen Harzhöhe starten in den jeweils vier Kilometer entfernten Orten Breitenstein und Friedrichshöhe, außerdem in Stiege, Stolberg, am Hufhaus und der Eichsfelder Talmühle. Ein Treffpunkt sei 10 Uhr im Breitensteiner Oberdorf, in der Hermannsacker Straße stünden ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. „Wir wollen uns um 12 Uhr auf der Großen Harzhöhe treffen“, sagt Ohlendorf. Es sei eine „Überraschung aus der Luft“ geplant, sofern das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.

Im Oktober hatte das Windenergieunternehmen wpd im Beisein von Umweltminister Armin Willingmann (SPD) seine Pläne vorgestellt, auf sogenannten Kalamitätsflächen nahe Breitenstein bis zu 18 Anlagen mit einer Höhe von 260 Metern zu errichten und damit Strom aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Das sorgte jedoch in Teilen der Bevölkerung für Entsetzen. Die Bürgerinitiative gründete sich, suchte das Gespräch mit Politikern, lud zu Informationsveranstaltungen und unmittelbar nach Weihnachten zu einer Sternwanderung ans Josephskreuz ein, an der rund 500 Bürgerinnen und Bürger aus der Region teilnahmen. Nach Angaben der Bürgerinitiative haben bisher mehr als 3.000 Bürger in ihren Listen unterschrieben.

Bisher sind Windräder im Wald nicht erlaubt. Doch das wird sich ändern, zumal das Bundesverfassungsgericht das Verbot gekippt hat. Das Magdeburger Kabinett hat bereits eine Änderung des Waldgesetzes für Sachsen-Anhalt gebilligt, der Landtag aber noch nicht darüber abgestimmt.

Die Koordinaten für das Ziel des Sternmarsches: 51° 61´ 87,22´´ N - 10° 89´ 59,92´´ E