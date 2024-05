Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Breitenstein/MZ. - Die Amtszeit von Thorsten Weifenbach, neuer Ortsbürgermeister in Breitenstein (Mansfeld-Südharz), wird nur kurz währen. Am Mittwochabend wurde er von Südharz’ Bürgermeister Peter Kohl (beide parteilos) vereidigt, doch zur bevorstehenden Kommunalwahl treten weder Weifenbach noch die anderen Mitglieder des Ortschaftsrats erneut an. Die teils hitzige Debatte über mögliche Windräder im Südharz, die auch in der Nähe von Breitenstein stehen könnten, dürfte dazu beigetragen haben.