Das Großfeuer in einer Recyclingfirma in Riethnordhausen ist von einem Brandstifter ausgelöst worden. Wie der Stand der Ermittlungen ist.

Brandstifter löste Großbrand in „Rio“ aus - gegen wen die Kripo ermittelt

So sah es am Brandort in Riethnordhausen nach dem Eintreffen der Feuerwehren am Einsatzort aus.

Riethnordhausen/MZ. - Das Großfeuer vor zwei Wochen auf dem Gelände der Recyclingfirma Heitec Riocycling GmbH in Riethnordhausen ist durch Brandstiftung ausgelöst worden. Zu diesem Ergebnis kommt die Kripo nach einer Untersuchung des Brandorts, die vor wenigen Tagen stattfand.