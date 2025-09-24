Feuer in Recyclingfirma Brandstifter löste Großbrand in „Rio“ aus - gegen wen die Kripo ermittelt
Das Großfeuer in einer Recyclingfirma in Riethnordhausen ist von einem Brandstifter ausgelöst worden. Wie der Stand der Ermittlungen ist.
24.09.2025, 16:12
Riethnordhausen/MZ. - Das Großfeuer vor zwei Wochen auf dem Gelände der Recyclingfirma Heitec Riocycling GmbH in Riethnordhausen ist durch Brandstiftung ausgelöst worden. Zu diesem Ergebnis kommt die Kripo nach einer Untersuchung des Brandorts, die vor wenigen Tagen stattfand.