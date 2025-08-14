Die Bürgerinitiative Sangerhausen (BIS) hat eine Umfrage zur Zukunft der Walkmühle gestartet. Welcher Ideen es für das Gelände bereits gibt.

BIS startet Umfrage - Was soll aus der Sangerhäuser Walkmühle werden?

Von Gras überwuchert: Blick auf das Gelände der alten Freilichtbühne an der Walkmühle in Sangerhausen. Die BIS will das Gelände wiederbeleben.

Sangerhausen/MZ. - Einst war sie das Naherholungsgebiet für viele Sangerhäuser. Die Walkmühle lockte mit einer Freilichtbühne, einem Tiergehege, einem Abenteuerspielplatz die Besucher in den Norden der Kreisstadt. Mittlerweile ist es recht ruhig auf dem Gelände geworden.