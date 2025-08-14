Einst beliebtes Naherholungsziel BIS startet Umfrage - Was soll aus der Sangerhäuser Walkmühle werden?
Die Bürgerinitiative Sangerhausen (BIS) hat eine Umfrage zur Zukunft der Walkmühle gestartet. Welcher Ideen es für das Gelände bereits gibt.
Sangerhausen/MZ. - Einst war sie das Naherholungsgebiet für viele Sangerhäuser. Die Walkmühle lockte mit einer Freilichtbühne, einem Tiergehege, einem Abenteuerspielplatz die Besucher in den Norden der Kreisstadt. Mittlerweile ist es recht ruhig auf dem Gelände geworden.