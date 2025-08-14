weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Sport und Spiel Neue Spielanlage in Trebitz: Was dort entstanden ist

Alte Geräte waren marode und mussten demontiert werden. Neu aufgebauter Platz soll jetzt zur Nutzung freigegeben werden. Die Eröffnung erfolgt später.

Von Marcel Duclaud 14.08.2025, 16:00
Vereinschef Matthias Kleffe und Schatzmeister Frank Bläsing bei den nagelneuen Spielgeräten
Vereinschef Matthias Kleffe und Schatzmeister Frank Bläsing bei den nagelneuen Spielgeräten (Foto: Marcel Duclaud)

Trebitz/MZ. - Lange mussten Kinder in Trebitz auf einen Spielplatz verzichten. Die alten Geräte waren marode, wurden gesperrt und schließlich 2023 demontiert. Am kommenden Wochenende wird sich das ändern: „Die Kinder unseres Ortes werden dann endlich wieder eine Anlaufstelle haben“, freut sich Raik Pandza, der zum Vorstand des Sportvereins SG 1919 Trebitz gehört.