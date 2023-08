Radioaktive Strahlung in Berga - Was bisher bekannt ist

Berga/MZ - Ein Bild wie aus einem Endzeit-Thriller: Männer und Frauen in grauen Schutzanzügen und mit Strahlenmessgeräten haben am Donnerstag ein Gebiet in Berga abgesucht. Dabei ging es darum, die Ursache für erhöhte radioaktive Strahlung in einem Straßengraben zu suchen. Entdeckt worden waren die erhöhten Werte am Mittwochabend.