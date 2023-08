Am Donnerstagvormittag sind mehrere Feuerwehren in Berga im Einsatz. Einsatzkräfte hatten zuvor eine unklare Strahlung entdeckt. Die Suche nach der Ursache läuft noch auf Hochtouren. Was bisher bekannt ist.

Berga/MZ - Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Donnerstagvormittag nach Berga (Mansfeld-Südharz) ausgerückt. Zuvor hatten Feuerwehrleute der Feuerwehr Berga bereits am Abend zufällig erhöhte Strahlungswerte in einem Straßengraben in der Nähe des Gewerbegebiets festgestellt.

Bei einer Kontrollfahrt am Morgen waren diese nach MZ-Informationen sogar noch etwas höher. Daraufhin rückten die örtlichen Feuerwehren, aber auch der ABC-Gefahrgutzug des Landkreises aus, um die Ursache zu finden. Diese war am Mittag, 12.30 Uhr, noch nicht gefunden.

Mehrere Feuerwehren am Gefahrgutzug beteiligt

Der Gefahrgutzug besteht aus mehreren Abteilungen mit jeweils mehreren Feuerwehren. Dazu zählen unter anderem Berga, Rosperwenda, Mittelhausen, Allstedt, Eisleben, Gonna und Oberröblingen.

Auch die Feuerwehr Nordhausen soll vor Ort aushelfen. Zudem ist auch der Einsatzleitwagen 2 des Landkreises aus Klostermansfeld im Einsatz.