Nach Beschluss zur Preiserhöhung Badesaison 2023 im Sommerbad in Allstedt fällt aus

Was im Februar noch in der Schwebe war, steht nun fest: Wegen der anstehenden Sanierung des Sommerbades fällt die Badesaison in Allstedt in diesem Jahr aus. Warum es dennoch nötig war, die Preiserhöhung zu beschließen.