Verunglückter Lkw zwischen Raststätte Rohnetal und Eisleben wurde abgeschleppt. VGS nimmt auf zwei Buslinien den Verkehr wieder auf

Schnee-Tief Elli hat dem Winterdienst - wie hier in Sangerhausen - jede Menge Arbeit beschert.

Sangerhausen/MZ. - Die Vollsperrung der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz zwischen dem Rasthof Rohnetal und der Anschlussstelle Eisleben ist aufgehoben. In Richtung Leipzig gibt es auf der A38 wieder freie Fahrt. Am Samstag hatten die Einsatzkräfte noch bis zum Mittag damit zu tun, einen am Freitagvormittag verunglückten Sattelzug abzuschleppen und die Unfallstelle von ausgelaufenem Dieselkraftstoff zu reinigen. Gegen 13 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Leipzig wieder freigegeben werden.

Auch die Verkehrsgesellschaft Südharz nimmt den Busverkehr allmählich wieder auf. Wie die Leitstelle des Landkreises Mansfeld-Südharz am Samstag gegen 14 Uhr informierte, ist auf vier Buslinien den Verkehr eingeschränkt wieder angerollt. Busse fahren demnach wieder auf folgenden Strecken:

VGS 410 (Eisleben - Hettstedt - Aschersleben), VGS 420 (Eisleben - Mansfeld - Hettstedt), VGS 450 (Sangerhausen - Kelbra - Stolberg - Breitenstein) und 460 (Sangerhausen - Pölsfeld - Wippra - Harzgerode).