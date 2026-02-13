Für die Zeit der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 hat der Olympia-Fan Lutz Seeber aus Oberröblingen Urlaub genommen. Trotzdem hat er viel zu tun.

Lutz Seeber in seinem Sportarchiv. Den Wimpel mit Unterschriften von Olympioniken, wie der Eiskunstläuferin Katarina Witt, hatte er bei einem Preisrätsel des Fernsehens der DDR gewonnen.

Oberröblingen/MZ. - Ja, er hat wieder Urlaub genommen, der Olympia-Fan Lutz Seeber. Aber wer denkt, dass er passiv auf der Couch die Wettbewerbe in Mailand und Cortina d'Ampezzo verfolgt, hat sich geirrt. Mit Beginn der XXV. Olympischen Winterspiele ist seine Sammelleidenschaft wieder entfacht.