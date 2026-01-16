Großveranstaltungen im Südharz Auf Sangerhäuser Kobermännchenfest folgt Truckerfest: Heck plant neues Großevent im Südharz
Im September stehen in der Region gleich zwei Großveranstaltungen an: das 30. Sangerhäuser Kobermännchenfest und das neue „FTC“-Festival auf dem Flugplatz Bielen. Organisator Sven-Bolko Heck kündigt mehr Bühnen und große Namen an. Ein ungewöhnlicher Wettstreit soll alles toppen.
16.01.2026, 09:55
Sangerhausen/Nordhausen/MZ. - Sven-Bolko Heck plant im September dieses Jahres gleich zwei Großveranstaltungen in der Region: Denn nur eine Woche nach der Jubiläumsausgabe des Sangerhäuser Kobermannchenfests (4. bis 6. September) lädt er zum Festival „FTC“, das Kürzel steht für Flieger, Trucks und Country, auf den Flugplatz im Nordhäuser Ortsteil Bielen ein.