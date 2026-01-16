Wohnungssanierung sorgt für Ärger in Bitterfeld-Wolfen Baulärm nervt in Wolfen-Krondorf - Mieter wittern Unrecht

Die Goethestraße in Wolfen-Krondorf muss seit Monaten mit zwei Baustellen leben. Krach und Schmutz sorgen für Unmut und den Verdacht von Benachteiligungen. Der Vermieter weist das zurück.