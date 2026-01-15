Die Deutsche Getränke Logistik GmbH will einen neuen Standort in Aschersleben errichten. Wie weit die Planungen sind.

Der Getränkelogistiker DGL will von seinem Standort in Winningen nach Aschersleben ziehen.

Aschersleben/MZ - Die Deutsche Getränke Logistik GmbH (DGL) plant, ihren Ascherslebener Standort zu erweitern und von der bisherigen Niederlassung in der Alten Ziegelei nahe Winningen umzuziehen. Ins Auge gefasst hat das Unternehmen dafür ein etwa 13 Hektar großes Areal in der Nähe des Ascherslebener Flugplatzes – im Süden begrenzt durch den dortigen Hauptwirtschaftsweg, im Norden durch die Güstener Chaussee, im Osten und Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen.