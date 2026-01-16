Die seit Wochen ausgebliebenen Hausmeister-Dienstleistungen treiben die Mieter der Vivet-Mehrfamilienhäuser in der Rottleberöder Harzstraße um. Ortsbürgermeisterin und Südharz' Bürgermeister versuchen zu helfen.

In Rottleberode versuchen die Mieter der Vivet-Wohnblöcke in der Harzstraße, hier Werner Sanftleben, mit den widrigen Witterungsbedingungen klarzukommen. Einen Hausmeisterdienst gibt es schon seit Längerem nicht mehr.

Rottleberode/MZ. - Nein, aufatmen können die Mieter der Vivet Immobilien GmbH in der Rottleberöder Harzstraße nicht. Die Hausmeisterfirma hat ihre Arbeit schon vor Wochen eingestellt, um den Winterdienst hat sich auch an den vergangenen Tagen niemand gekümmert.