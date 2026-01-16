weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Krise bei Vermieter: Vivet in Rottleberode: Festgefrorene Tonnen und ausgefallener Hausmeisterdienst belasten Mieter

Die seit Wochen ausgebliebenen Hausmeister-Dienstleistungen treiben die Mieter der Vivet-Mehrfamilienhäuser in der Rottleberöder Harzstraße um. Ortsbürgermeisterin und Südharz' Bürgermeister versuchen zu helfen.

Von Helga Koch 16.01.2026, 14:00
In Rottleberode versuchen die Mieter der Vivet-Wohnblöcke in der Harzstraße, hier Werner Sanftleben, mit den widrigen Witterungsbedingungen klarzukommen. Einen Hausmeisterdienst gibt es schon seit Längerem nicht mehr.
In Rottleberode versuchen die Mieter der Vivet-Wohnblöcke in der Harzstraße, hier Werner Sanftleben, mit den widrigen Witterungsbedingungen klarzukommen. Einen Hausmeisterdienst gibt es schon seit Längerem nicht mehr. Foto: Jürgen Lukaschek

Rottleberode/MZ. - Nein, aufatmen können die Mieter der Vivet Immobilien GmbH in der Rottleberöder Harzstraße nicht. Die Hausmeisterfirma hat ihre Arbeit schon vor Wochen eingestellt, um den Winterdienst hat sich auch an den vergangenen Tagen niemand gekümmert.