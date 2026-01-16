Krise bei Vermieter Vivet in Rottleberode: Festgefrorene Tonnen und ausgefallener Hausmeisterdienst belasten Mieter
Die seit Wochen ausgebliebenen Hausmeister-Dienstleistungen treiben die Mieter der Vivet-Mehrfamilienhäuser in der Rottleberöder Harzstraße um. Ortsbürgermeisterin und Südharz' Bürgermeister versuchen zu helfen.
16.01.2026, 14:00
Rottleberode/MZ. - Nein, aufatmen können die Mieter der Vivet Immobilien GmbH in der Rottleberöder Harzstraße nicht. Die Hausmeisterfirma hat ihre Arbeit schon vor Wochen eingestellt, um den Winterdienst hat sich auch an den vergangenen Tagen niemand gekümmert.