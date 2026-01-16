Die Zeitschrift „Architektur & Wohnen“ schaut in ihrer Sonderausgabe auf 100 Hotspots in Europa, die 2026 eine Reise wert sind. Warum auch das Bauhaus in Dessau dazugehört.

100 Hotspots in Europa: Wie die Zeitschrift „Architektur & Wohnen“ das Bauhaus in Dessau würdigt

Dessau/MZ. - - Die Zeitschrift „AW - Architektur & Wohnen“ hat dieser Tage eine Sonderausgabe auf den Markt gebracht. Sie stellt auf fast 150 Seiten die besten Tipps für Architektur-, Design- und Gartenreisen zusammen. Prominent platziert in diesem Guide für 2026: das Bauhaus in Dessau.