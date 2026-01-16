weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Älteste betriebsfähige Schmalspurbahn: Bergwerksbahn: Wie sich das Mansfelder Oktoberfest vom Original kulinarisch unterscheidet

Die Mansfelder Bergwerksbahn wartet im Herbst 2026 mit einer Premiere auf. Sie schickt den Mansfelder Oktoberfest-Express auf die Reise. Die Speisekarte ist bereits geschrieben.

Von Daniela Kainz 16.01.2026, 14:00
Erstmals will die Mansfelder Bergwerksbahn einen Oktoberfest-Express auf die Reise schicken.
Erstmals will die Mansfelder Bergwerksbahn einen Oktoberfest-Express auf die Reise schicken.

Benndorf/MZ. - Die kulinarischen Fahrten mit der Mansfelder Bergwerksbahn liegen bei Ausflüglern hoch im Kurs. Für dieses Jahr wollen die Akteure das Angebot mit einer weiteren Veranstaltung im Herbst bereichern.