Die Mansfelder Bergwerksbahn wartet im Herbst 2026 mit einer Premiere auf. Sie schickt den Mansfelder Oktoberfest-Express auf die Reise. Die Speisekarte ist bereits geschrieben.

Bergwerksbahn: Wie sich das Mansfelder Oktoberfest vom Original kulinarisch unterscheidet

Benndorf/MZ. - Die kulinarischen Fahrten mit der Mansfelder Bergwerksbahn liegen bei Ausflüglern hoch im Kurs. Für dieses Jahr wollen die Akteure das Angebot mit einer weiteren Veranstaltung im Herbst bereichern.