Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Südstadt in Halle beklagen sich über Rechnungen ohne Quittung und das unangekündigte Betreten ihrer Wohnungen. Der Betreiber lädt die MZ daraufhin zum Vor-Ort-Besuch ein - und äußert sich zu den Vorwürfen.

Ein Securitymann überwacht auf mehreren Monitoren die Flure, Treppenhäuser und Eingänge der Flüchtlingsunterkunft im Süden von Halle. Bewohner haben schwere Vorwürfe gegen Mitarbeiter des Betreibers erhoben.

Halle (Saale)/MZ. - Es fühle sich „wie im Knast an, nicht wie in der eigenen Wohnung“, sagt der Mann aus Syrien. Während der Betreiber der städtischen Flüchtlingsunterkunft, in welcher der Syrer lebt, davon spricht, den Bewohnern dort eine möglichst gute Unterbringung ermöglichen zu wollen. Zwei ziemlich gegensätzliche Wahrnehmungen sind das.