Vorwürfe gegen Sicherheitsdienst Wird Flüchtlingen in Unterkunft in Halle Geld abgezogen?
Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Südstadt in Halle beklagen sich über Rechnungen ohne Quittung und das unangekündigte Betreten ihrer Wohnungen. Der Betreiber lädt die MZ daraufhin zum Vor-Ort-Besuch ein - und äußert sich zu den Vorwürfen.
Aktualisiert: 16.01.2026, 11:01
Halle (Saale)/MZ. - Es fühle sich „wie im Knast an, nicht wie in der eigenen Wohnung“, sagt der Mann aus Syrien. Während der Betreiber der städtischen Flüchtlingsunterkunft, in welcher der Syrer lebt, davon spricht, den Bewohnern dort eine möglichst gute Unterbringung ermöglichen zu wollen. Zwei ziemlich gegensätzliche Wahrnehmungen sind das.