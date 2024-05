Gemeindearbeit in Tilleda

Mitglieder der Kirchengemeinde beim Arbeitseinsatz im Kirchgarten in Tilleda.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tilleda - Im Kirchgarten in Tilleda grünt und blüht es bereits wie jedes Jahr. Nach den regenreichen Tagen in der vergangenen Zeit allerdings umso mehr. „Viele Besucher erfreuen sich an den Blumen“, sagt Marianne Franke. „Sie loben, wie gepflegt der Garten aussieht.“